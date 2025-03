Mister Movie | James Gunn smentisce i rumors su Daniel Radcliffe nel DC Universe

Leggi su Mistermovie.it

L’universo cinematografico DC è in continua evoluzione sotto la guida di, con diversi progetti in fase di sviluppo e nuove speculazioni che emergono costantemente. Tra le più recenti, si è diffusa la voce chepotesse interpretare Clayface in un prossimo film DC. Tuttavia,ha prontamente chiarito la situazione, smentendo qualsiasi coinvolgimento dell’attore britannico.Nessun casting confermato perin ClayfaceAttraverso un’interazione su Threads, un fan ha chiesto direttamente ase isufossero fondati. Il regista e capo del DC Studios ha risposto con fermezza, dichiarando che il casting per il film su Clayface non è ancora iniziato e chenon è stato contattato per il ruolo. Tuttavia,ha elogiato l’attore definendolo “eccezionale”, lasciando la porta aperta per future collaborazioni all’interno del DC(DCU).