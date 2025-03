Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista del film Flow conferma ciò che tutti sospettavamo sul finale

Ild'animazione, candidato all'Oscar, ha lasciato il pubblico con molte domande sul suoenigmatico. Diretto da Gints Zilbalodis, il lungometraggio racconta la storia di un gruppo di animali che affrontano una devastante inondazione. Il protagonista, un gatto grigio, deve imparare a vincere la propria paura dell'acqua per sopravvivere e guidare i suoi compagni in salvo.Ildispiegato: il significato dietro le scene finaliZilbalodis ha chiarito che non voleva concludere ilcon un classico lieto fine, ritenendo che la realtà non funzioni in questo modo. Secondo il, il gatto riesce a migliorare la propria relazione con la paura, ma non la supera del tutto, imparando invece a convivere con le proprie ansie."Non volevo il semplice lieto fine in cui tutto si risolve e il gatto impara a superare tutto.