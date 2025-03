Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, il Relax della Gita che Diventa un Campo di Battaglia

Quella che doveva essere una semplicefuori porta, un'occasione per i veterani deldi staccare la spina e godersi un po' di svago, si è rapidamente trasformata in un vero e propriodi. La miccia è stata accesa da un'osservazione di Helena Prestes rivolta a Shaila Gatta: "Hai scelto te stessa, hai deciso di pensare solo a te ora". Parole che hanno scatenato la furia dell'ex velina, dando il via a un acceso scambio di battute. La tensione è salita alle stelle, con la Prestes che ha reagito con veemenza, trasformando un momento diin una tempesta di emozioni.Lacrime e Confessioni: Il Ritorno alla RealtàCasaIl rientro nella casa delè stato tutt'altro che tranquillo. Helena Prestes, sopraffatta dalle emozioni, ha cercato conforto in Stefania Orlando, lasciandosi andare a un pianto liberatorio.