Mister Movie | Ecco le Previsioni negli Incassi al Box Office di Biancaneve con Rachel Zegler

L'attesa per, il remake in live-action del celebre classico Disney del 1937, è accompagnata dadi incasso sempre più incerte. Il film, che vedenei panni della protagonista e Gal Gadot in quelli della Regina Cattiva, riproporrà le iconiche canzoni del film originale accanto a nuovi brani firmati da Pasek e Paul. Tuttavia, le stime iniziali del boxsembrano subire un ridimensionamento significativo.Un debutto inferiore alle aspettative per il live-action Disney suSecondo un'analisi pubblicata dal The Hollywood Reporter, le attuali proiezioni per il primo fine settimana di programmazione indicano un'apertura tra 48 e 58 milioni di dollariStati Uniti. Questo rappresenta un calo rispetto alle precedenti stime, che a febbraio parlavano di un range tra 63 e 70 milioni di dollari.