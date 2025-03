Mistermovie.it - Mister Movie | Dust to Dreams di Idris Elba: un progetto all’insegna della collaborazione

Leggi su Mistermovie.it

ha definito la realizzazione di "to" come "il processo più collaborativo"sua carriera. Il cortometraggio, ambientato nella vibrante Lagos, racconta una toccante storia familiare e vede la partecipazione di attori di spicco, tra cui Seal, Nse Ukpe-Etim, Eku Edewor, Atlanta Bridget Johnson e Constance Olatunde.Una storia di famiglia e di eredità emotivaIl film segue le vicende di una proprietaria di un night club in fin di vita, che decide di affidare la sua eredità alla figlia timida. Questo rapporto madre-figlia si intreccia con la scoperta del padre, che la ragazza incontra per la prima volta."Questo film è stato realizzato perché la famiglia è importante e l'amore non muore." –La narrazione è fortemente radicata nella cultura e nelle atmosfere di Lagos, enfatizzando le dinamiche intergenerazionali e l’eredità emotiva che si tramanda all’interno di una famiglia.