Milik Juve a giugno sarà addio! Con il polacco ci si saluterà in due modi Le alternative attorno a questa uscita!

di RedazionentusNews24, l’attaccantedirà quasi certamenteai bianconeri. Ecco quali sono iche potrebbero consumare la rottura tra le partiArek Milk e lasi dirannoal termine distagione. Questo è lo scenario che è stato paventato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’attaccante, mai utilizzato nel corso distagione per via di una lungodegenza,i colori bianconeri al termine della stagione.Due le soluzioni più plausibili: cercare un acquirente o trovare una soluzione amichevole, magari una rescissione del contratto in essere.Leggi suntusnews24.com