Milano rapina a mano armata tre negozi | incastrato dalle telecamere

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di San Donato milanese con l’accusa di aver commesso tre rapine anei mesi di agosto e settembre 2024, in tredi Locate di Triulzi e Opera, in provincia di. Il quarantasettenne italiano, disoccupato e con precedenti, sarebbe stato ripresodi videosorveglianza dei supermercati “Despar”, “Carrefour” e “Tigotà”, mentre con un casco integrale si faceva consegnare i soldi contenuti nei registratori di cassa dai dipendenti minacciandoli con una pistola.L’uomo è stato identificato grazie all’analisi dei filmati che ha portato i carabinieri a perquisire la sua abitazione dove sono stati trovati sia il casco che la pistola con matricola abrasa utilizzata per compiere le rapine.