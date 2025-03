Dayitalianews.com - Milano, la protesta degli ucraini sotto il consolato americano: “Da Trump show assurdo”

Alcune decine di persone si sono riunite in presidio, per manifestare contro quello che definiscono “l’portato avanti dal presidente” ieri (28 febbraio) alla Casa Bianca, durante l’incontro con Zelensky. La manifestazione “spontanea e non autorizzata, è stata organizzata questa notte dalla nostra associazione e da altri gruppi dimilanesi”, dice Fabio Prevedello, presidente dell’associazione Italia-Ucraina Maidan.Le parole di Prevedello“Noi manifestiamo contro quello che è successo ieri alla Casa Bianca, non contro il popolo, ma a sostegno del popolo, a cui chiediamo di prendere una posizione chiara e netta a sostegno del popolo ucraino e contro quelloportato avanti al presidente Usa”, spiega Prevedello. “Vogliamo mostrare il nostro sostegno al popolo ucraino.