Dilei.it - Milano Fashion Week, notte di lusso al party esclusivo con Fedez e Naomi Campbell

si illumina di stelle, e questa volta il firmamento brilla più del solito. Lanon è solo passerelle e sfilate mozzafiato, ma anche eventi esclusivi dove ilincontra l’élite del jet set internazionale. E tra gli ospiti di spicco delpiù ambito della settimana c’è un nome che fino a qualche anno fa nessuno avrebbe mai immaginato di vedere tra i protagonisti:.Il rapper di Rozzano, ha conquistato la scena, lasciando fuori dalla porta – e non solo metaforicamente – la sua ex, Chiara Ferragni. Ma la serata non è stata solo all’insegna del gossip:ha infiammato l’evento con la sua presenza magnetica, accompagnata da un parterre di star internazionali che hanno reso la festa un vero spettacolo di glamour e mondanità., il re della serata: l’invito che nessuno si aspettavaChi l’avrebbe detto che, il ragazzo di Rozzano con il microfono sempre in mano e il linguaggio diretto, sarebbe finito nel cuore pulsante della moda internazionale? Eppure eccolo qui, tra i pochi eletti invitati alorganizzato da Acqua Fiuggi e Vogue Italia all’Hangar Bicocca.