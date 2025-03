Panorama.it - Milano Fashion Week: Fendi celebra 100 anni di moda

Leggi su Panorama.it

Era il 1925 quando Edoardoe Adele Casagrande, nonni di Silvia Venturini, fondavano a Roma il marchio, inizialmente come produttori di borse e piccola pelletteria di lusso, in seguito fornitori di stole e pellicce di alto livello. Oggi, a 100da questa memorabile e significativa data, Silvia, al momento attuale Direttore Creativo di tutte le linee in seguito alla fine della collaborazione appena annunciata con Kim Jones, hato l’versario con una sfilata/evento durante la quale è stata presentata la collezione Autunno Inverno 2025 uomo e donna. Il nuovo Spaziosi trasforma in pura memoria, al suo interno gli allestimenti sono una rilettura della boutique e dell’atelier storico di via Borgogna a Roma. Un’evocazione estetica seguita coerentemente da una collezione affascinante, rètro, romantica, sofisticata, ricca di valori estetici decisamentema mai troppo referenziali.