Milan-Lazio Conceiçao | Vincere e basta La mia angoscia è la stessa dei tifosi

o, 1 marzo 2025 - “, non perdere,. Siamo consapevoli del momento e di quello che è accaduto, per errori nostri e di qualcuno che non possiamo controllare. Ma è il passato. La fortuna gira: non ci si può aggrappare. Dobbiamo solo lavorare su quello che non va e portare risultati”. Così Sergioalla vigilia di, domani alle 20.45 a San Siro. “Dobbiamo essere un po' diversi a tutti i livelli: tatticamente, fisicamente e di testa. La mentalità deve essere al 1000% dal primo all'ultimo secondo. Dopo Zagabria l'80% dei gol arrivano in modo strano, cose che di solito capitano una volta in una stagione. Ma questi cicli passeranno, col lavoro”. Sul momento: “Sono un vincente e nessuno mi ha regalato nulla. Da calciatore e da allenatore. Essere in Italia era un sogno per me, questo è un grandissimo ambiente e la squadra è storica, ma sono anche altri tempi.