Liberoquotidiano.it - Milan, indiscrezioni clamorose: può tornare Paolo Maldini. Ecco con chi

rappresenta tutto ciò che ildi Gerry Cardinale non sarà mai. Non se ne può fare una colpa agli americani, semplicemente il loro modo di fare è differente e non è in linea con la storia e la cultura del club rossonero.era quello che diceva «dobbiamo salire di livello se vogliamo continuare a vincere come compete al», Cardinale invece è del pensiero che «i tifosi vogliono vincere sempre, ma se vinci ogni anno diventa meno interessante». La gestione economica delda parte di RedBird è virtuosa, al punto che potrebbe assorbire anche l'eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il problema è spiegare perché una squadra «più forte dello scorso anno», Ibra dixit, ha fallito su tutta la linea, facendosi buttare fuori dall'Europa che conta da Dinamo Zagabria e Feyenoord e finendo lontanissima dalle prime quattro posizioni.