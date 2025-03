Ilnapolista.it - Milan, i tifosi sognano il ritorno di Maldini e i soldi degli arabi per rilanciarsi (Libero)

Ilsta vivendo giorni complicati; dopo l’eliminazione in Champions contro il Feyenoord, è arrivata anche una cruciale sconfitta contro il Bologna, che allontana il club dal quarto posto in campionato. Isi sono ribellati, attaccando l’operato di Cardinale, eundicon un investimento da parteper la società.Idelildie iperscrive nell’edizione odierna:Paolorappresenta tutto ciò che ildi Gerry Cardinale non sarà mai. Non se ne può fare una colpa agli americani, semplicemente il loro modo di fare è differente e non è in linea con la storia e la cultura del club rossonero.era quello che diceva «dobbiamo salire di livello se vogliamo continuare a vincere come compete al», Cardinale invece è del pensiero che «ivogliono vincere sempre, ma se vinci ogni anno diventa meno interessante».