Milan Conceição attacca la stampa | So che voi non vedete o non volete vedere Io rispetto i giornalisti che hanno opinioni vere

Per ilè un periodo tutt’altro che semplice. Due sconfitte consecutive in campionato (con il Torino e il Bologna nel recupero della nona giornata) e l’eliminazione nei playoff di Champions League contro il Feyenoord, prossima avversaria dell’Inter, che pesano come un macigno sulla stagione dei rossoneri. Al momento, gli uomini di Sergiosono ottavi in classifica a -8 dal quarto posto occupato da un’altra squadra in pessima forma come la Juventus, a maggior ragione dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli. Se però per i bianconeri la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions pare un traguardo alla portata, per ille cose cominciano a farsi molto complicate. Più passa il tempo, più la tensione sale, proprio come ha mostrato l’allenatore portoghese nella conferenzaalla vigilia della sfida di San Siro con la Lazio.