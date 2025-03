Dailymilan.it - Milan, Codice Gerenzani: siamo di fronte a un fallimento totale. Colpa di tutti, nessuno escluso!

Ilparla chiaramente diper ildi Zlatan Ibrahimovic. Unannunciato.alla deriva. Oramai, con l’ ennesima sconfitta nel recupero contro il Bologna, la squadra sembra essere proprio allo sbando. Inutile, a questo punto, opinare su questioni tecnico-tattiche: evidentemente le cause di questo sfascio sono più profonde e da ricercarsi altrove.L’ ambiente rossonero appare sempre più tossico, confuso e conflittuale: solo in questo modo può spiegarsi un simile crollo, tanto più dopo un mercato così ricco ed ampio come quello dello scorso gennaio. Il nervosismo palesato da Mister Conceiçao, sia in campo sia davanti ai microfoni nel dopopartita, certifica una situazione interna non più sostenibile.Al solito nessun autorevole esponente della dirigenza rossonera interviene, lasciando, ancora una volta, la netta impressione di una società lontana ed incapace di affrontare i problemi innegabili.