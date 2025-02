Calcionews24.com - Milan, Abraham sull’arrivo di Walker in rossonero: «Vi svelo cosa gli ho detto per convincerlo a venire al Milan»

Leggi su Calcionews24.com

L’attaccante inglese in prestito dalla Roma, ha rivelato il dialogo conpera sbarcare in. Le parole L’attaccante delTammyha parlato ai microfoni di CBS Sports Golazo dell’attuale stagione con i rossoneri fino a questo momento e della sua esperienza in Italia. A seguire le sue parole. PAROLE – .