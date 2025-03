Liberoquotidiano.it - Microsoft: Skype non sarà più disponibile da maggio 2025

A partire danonpiù. Lo ha comunicato su X, la società fondata da Bill Gates proprietaria della piattaforma per le videochiamate online, sottolineando che "nei prossimi giorni si potrà accedere a Teams Free con il proprio accountper rimanere in contatto con tutte le chat e i contatti". Lanciato nel 2003 in Estonia,fu acquistato danel 2011 per 8,5 miliardi di dollari. Negli ultimi tempi la sua popolarità era andata molto diminuendo a causa della semprere diffusione di altri sistemi per fare chiamate e videochiamate online, e in particolare per la concorrenza di WhatsApp.