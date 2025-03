Lanazione.it - Metrobus, riemerge la storia. L’antico tracciato della ferrovia riaffiora dai lavori in via Sicilia

spunta durante idi realizzazione dela Fontivegge. E’ accaduto ieri mattina nel cantiere allestito in via: nel corso degli interventi in corso per la costruzione del capolinea, sarebbero emerse tracce dal passato. Per questo è stato effettuato un sopralluogo dei tecnici che ha interessato anche rappresentantiSoprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. In attesa dei risultati delle indagini e di una conferma definitiva, sembrerebbe trattarsi di residui delrio perugino, posizionato in maniera diversa rispetto a quello attuale. Proprio all’inizio di febbraio nella zonastazione sono infatti partiti iper ile per consentire l’avanzamento delle opere e, in particolare, la costruzione del capolinea di Fontivegge in via, sono state introdotte modifiche alla viabilità in via Pievaiola.