Lanazione.it - Meteo: scoppia la primavera in Toscana, ecco quanto durerà il bel tempo

Leggi su Lanazione.it

Il consorziorologico Lamma: “Debole perturbazione in questo primo weekend di marzo, poi via al belcon temperature in rialzo"Da lunedì 3 marzo le temperature si alzeranno. Il belci farà compagnia almeno fino al 9 marzo".