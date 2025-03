Ilrestodelcarlino.it - Meteo incerto: a Macerata Carnevale rinviato a domenica 9 marzo

, 12025 – “Viste le condizioniavverse che per la giornata di domani,, indicano pioggia, l’annunciata 35esima edizione delmaceratese è stata rinviata a”. Così questa mattina il Comune ha annunciato che la manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Piediripa, inizialmente prevista per domani, slitterà di una settimana. Madrina e ospite d’onore sarà sempre Matilde Brandi e cinque saranno i carri che animeranno la sfilata: da Potenza Picena arriverà “School of rock”, da Mogliano “Dia de los muertos”, da Corridonia “I Flistones” e da Monte San Giusto “Casa Vianca”. A questi si aggiungerà quello allestito dagli infaticabili soci della Pro Loco di Piedirpa, “Dolce carro” con leccornie e vino offerti dalla Pro Loco. Ai carri si aggiungerà anche il Trenino delMaceratese con a bordo i bambini che frequentano la scuola primaria “Sandro Pertini” di Piediripa e le loro famiglie.