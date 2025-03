Veronasera.it - Metalmeccanica in crisi, protesta dei lavoratori contro chiusure e licenziamenti

Leggi su Veronasera.it

Metalmeccanici e non solo in sciopero ieri, 28 febbraio, in tutta la provincia di Verona. Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil di Verona hannoto per il rinnovo del contratto nazionale ma anche per difendere le centinaia di posti di lavoro a rischio. Sono diverse, infatti, lein corso nel.