Messina i no ponte feriscono un agente Salvini | Non ci faremo intimidire

Pomeriggio di tensione a. Nel corso di una manifestazione "No", organizzata dal comitato che si oppone alla costruzione delsullo Stretto, si sono registrati dei contatti tra gli antagonisti e la polizia in assetto antisommossa, che aveva raggiunto i luoghi della protesta per cercare di ripristinare ordine. "Tensioni che non hanno nulla a che vedere con il legittimo diritto di manifestare", ha detto il sindaco Federico Basile, che poi ha dato la notizia del ferimento di undi polizia. "Esprimiamo la nostra solidarietà alle forze dell'ordine e, in particolare, all'rimasto ferito. L'amministrazione comunale gli è vicina - aggiunge - e gli augura una pronta guarigione", ha aggiunto. "Rispettiamo tutte le posizioni e la libertà di espressione ma condanniamo fermamente chi strumentalizza le manifestazioni per portare avanti atti di violenza e vandalismo", ha ribadito il primo cittadino di