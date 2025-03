Quotidiano.net - Mercato libero energia: rincari e truffe, un fallimento per i consumatori

Ildell'si conferma un flop, con gli ultimi numeri ufficiali che certificano ildi un regime che avrebbe dovuto portare benefici in bolletta, ma che al contrario ha determinatodelle tariffe e comportamenti aggressivi, se non vere e proprie, a danno degli utenti. Lo afferma Consumerismo No Profit, che ha analizzato gli ultimi dati forniti da Arera. A febbraio 2025, sul profilo di un cliente "tipo" (con consumi pari a 1.400 metri cubi di gas all'anno e residenza a Milano), solo il 4,5% di tutte le offerte disponibili sul Portale gestito da Arera e Acquirente Unico è risultato più conveniente rispetto altutelato - spiega Consumerismo - Se si considera solo il prezzo variabile, su un totale di 1.080 offerte pubblicate sul Portale appena l'1,4%, pari a 15 offerte, è stato più conveniente deltutelato.