Juventusnews24.com - Mercato Juventus, contropartita Douglas Luiz: l’ultima ipotesi di scambio in Premier League. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24potrebbe tornare in: possibileper Tonali. Le ultimeL’avventura dialla Juve potrebbe essere già ai titoli di coda. L’ex Aston Villa, in caso di addio immediato, hasoprattutto in. Il brasiliano non ha convinto e potrebbe diventare un’importante pedina diper il calcioJuve.Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore, già vicino a un ritorno in Inghilterra a gennaio, potrebbe ritornarci davvero grazie ad uno. La Juve starebbe pensando di offrire il suo cartellino al Newcastle in cambio di soldi e Sandro Tonali.Leggi sunews24.com