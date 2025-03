Lanazione.it - Mercato di Vallecchia. C’è un solo operatore: "E ci occupano il posto"

Leggi su Lanazione.it

"Ne resterà soltanto uno", diceva Christopher Lambert nel celebre "Highlander". Dalle vallate scozzesi ail salto spazio-temporale è istantaneo. Nella piazza del Monumento, a pochi passi dalla storica pieve di Santo Stefano, c’è rimasto undelsettimanale del venerdì. A resistere, imperterrita, è l’azienda agricola "Pedonese" di Pietrasanta con il suo banco di frutta e verdura. Poco male, se non fosse che in quel lembo di piazza, proprio davanti alla pieve, ci sono un paio di situazioni ingarbugliate che hanno spinto l’azienda a scrivere al Comune. La prima è che il banco, collocato a ridosso delle case lato monti, occupa due posti auto ma nonostante ci siano i cartelli di divieto di sosta per ilvenerdì dalle 6 alle 15, con tanto di rimozione coatta, le macchine parcheggiate abbondano.