Quifinanza.it - Mercati: settimana positiva per l’immobiliare nonostante la febbre da dazi

Si chiude un’altraall’insegna dei rialzi per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e, in Europa,i timori degli investitori per le nuove minacce diamericani. Gli addetti ai lavori temono che la guerra commerciale possa complicare la lotta della Federal Reserve contro l’inflazione e, di conseguenza, anche i futuri interventi sui tassi d’interesse.Sul fronte dei mutui, il Rapporto sul Credito di Experian certifica la crescita sostenuta delle richieste, spinte da tassi di interesse più favorevoli. A fine 2024, si registra una ulteriore crescita del settore immobiliare.L’andamento del settore in BorsaIl settore immobiliare sulla piazza milanese ha vissuto una, con l’indice FTSE Italia All Share Real Estate che porta a casa una salita del 2% circa, facendo meglio del comparto, a livello europeo, con l’indice Stoxx 600 Real Estate in ascesa dello 0,8%.