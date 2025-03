Lanazione.it - Menichini dà la sveglia: "Muovere la classifica"

Avere giudizio. E’ ciò che chiede oggi Leonardoai suoi giocatori. La sfida casalinga al Gubbio a 10 giornate della fine è così importante per il futuro della stagione che un eccesso di voglia di vittoria potrebbe diventare un boomerang. Cercare di vincere sì, perché con i 3 punti il Pontedera rafforzerebbe la sua, ma provandoci usando la testa nel modo giusto. "La sconfitta di Sassari – ha spiegato il tecnico granata – è arrivata al termine di una gara ben giocata, ma ci ha lasciato l’amarezza di un risultato negativo, che con un pizzico di fortuna o precisione in più poteva essere evitato. Eravamo in partita e quindi dispiace essere venuti a casa senza punti. Questa delusione oggi deve essere trasformata in rabbia, in voglia di capovolgere questa situazione emotiva. Ma dobbiamo avere anche testa e gambe, freddezza e capacità di saper leggere le situazioni per non perdere di vista la lucidità e le letture che ci sono da fare in campo".