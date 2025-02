Thesocialpost.it - Meloni tra Trump e l’Europa: l’equilibrio sempre più precario

Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha espresso oggi preoccupazione per le divisioni interne all’Occidente, sottolineando come queste possano favorire chi mira al declino della civiltà occidentale. Nel contesto delle recenti tensioni tra il presidente degli Stati Uniti, Donald, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky,ha ribadito l’importanza dell’unità e ha proposto un vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per affrontare le sfide globali, a partire dalla questione ucraina. La premier italiana ha evidenziato come l’Occidente abbia difeso l’Ucraina negli ultimi anni e come sia necessario discutere in modo chiaro e franco sul futuro.Dietro questa dichiarazione di principio si cela una sfida politicapiù complessa per: trovare un equilibrio tra l’America die la stabilità europea.