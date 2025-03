Reggiotoday.it - Melito Porto Salvo: "Possibile crollo del muro della piazza", la denuncia dell'Ancadic

Leggi su Reggiotoday.it

Il referente unicoVincenzo Crea ha chiesto all’amministrazione comunale didi, e ai commissari straordinari compresi, "un’attività ispettiva visiva e tecnica per accertare la stabilità di undi sostegno in pietrame e mattoni e dei pilastri in cemento armato.