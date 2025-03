Europa.today.it - Melendugno e quella “pazza idea” di fare lo sgambetto alla prima della classe

Leggi su Europa.today.it

Al Palazzetto San Giuseppe da Copertino di Leccedi domenica 2 marzo non sarà soltanto la quarta giornata di questa entusiasmante Pool Promozione valida per la Serie A2 di volley femminile. La Narcononcerca ancora lavittoria in questa seconda fasestagione, anche.