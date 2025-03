Iltempo.it - Meglio Trump che il treno dei pellegrini Draghi, Scholz e Macron

Trovo salutare e realistico che Donaldabbia rispedito Zelensky in Ucraina a rispondere, prima di sedersi nello Studio Ovale, alla domanda principale: la vuoi sta pace?i rudi modi delin versione «The Apprentice» di quella specie didi Lourdes conche turba ancora i miei sogni e che era la metafora di un miracolo in realtà mai avvenuto, e cioè quello che il continente più antico per storia riuscisse davvero a sentirsi una potenza mondiale e aprisse ben prima dei tre anni di guerra un dialogo per la pace. Difendere l'Ucraina dall'invasione non significa farsi prendere per i fondelli ma creare le condizioni perché Putin e Zelensky possano cominciare una trattativa. Mentre la lezioncina sulla sicurezza mondiale che il presidente in divisa di guerra ha pensato di sciorinare nella stanza da cui sono partite e poi finite tutte le guerre dell'era moderna mostra che questi anni di applausi e beatificazioni non gli hanno fatto bene.