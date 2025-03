Dilei.it - Meghan Markle, il significato segreto del suo anello rosa

Leggi su Dilei.it

sa bene come far parlare di sé, e questa volta il protagonista è unal mignolo da 60.000 sterline che sembra gridare lusso e mistero. Il prezioso gioiello, creato dalla guru delle star Lorraine Schwartz, è riapparso al suo dito in occasione di alcuni eventi recenti, tra cui il lancio della sua nuova avventura su Netflix, With Love,.L’di, il legame con il passato dal valore simbolico di 60k sterlineQuestoha già fatto il suo debutto nel 2020, quandolo ha sfoggiato sulla copertina di Time Magazine accanto a Harry, regalando ai fotografi un dettaglio da non sottovalutare. In passato, si era parlato di diamanti provenienti da un dono ricevuto in Medio Oriente, una voce che aveva sollevato qualche sopracciglio dato che i membri della famiglia reale non possono accettare regali di lusso da fonti straniere per possibili conflitti d’interesse.