Lettera43.it - Media: «Dopo lo scontro con Trump, Zelensky ha atteso un’ora nella speranza di riprendere il colloquio»

il tesissimotra Volodymyre Donaldnello Studio ovale, la delegazione di Kyiv avrebbecircain un’altra stanza, sperando di poter firmare l’accordo sulle terre rare, motivo principale della visita a Washington. Secondo quanto riportato da Axios, erano previsti anche un pranzo ufficiale e una conferenza stampa congiunta. Ma il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz «sono usciti dall’Ufficio Ovale, si sono diretti verso il luogo in cui si trovavae gli hanno chiesto di andarsene», ha rivelato un alto funzionario della Casa Bianca. Quest’ultimo ha insistito sul fatto che il confronto non fosse stato pianificato, spiegando: «Il nostro piano era quello di firmare l’accordo sui minerali, di entrare in questa partnership economica e procedere in direzione della pace».