Ilgiorno.it - Maxi-evasione, Gs versa al Fisco 60 milioni di euro

"La costante opera dell’ amministratore giudiziario, unitamente alla collaborazione piena e senza riserve offerta dai legali della società e dal management della stessa, hanno permesso la messa a punto di una riorganizzazione aziendale, di presidi di controllo e di procedure per la selezione dei fornitori". Con queste motivazioni il tribunale di Milano ha revocato, con quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza, l’amministrazione giudiziaria della società Manufactures Dior Srl, che era stata disposta con finalità non tanto "repressiva, quanto preventiva" poiché non sarebbe stata capace di arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo. L’indagine per presunto caporalato, reato contestato solamente ai titolari dei laboratori esterni alle porte di Milano dove venivano realizzati attraverso subappalti capi d’abbigliamento e accessori della griffe, è stata coordinata dal pm Paolo Storari e condotta dai carabinieri ed è simile ad altre già istruite come quella sulla Giorgio Armani Operations nei cui confronti di recente è stata chiusa, con due mesi di anticipo, la procedura di amministrazione giudiziaria.