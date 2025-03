Oasport.it - Massimo Stano forza un ritmo da record del mondo, poi il crollo. Fortunato supera Damilano

Leggi su Oasport.it

è andato all’arrembaggio nella 20 km di marcia andata in scena nella notte italiana a Taicang (Cina), rendendosi protagonista di una sfuriata iniziale su ritmi micidiali. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 è andato all’attacco subito dopo la partenza,ndo l’andatura con un incedere impressionante: primo chilometro coperto in 3:51, secondo e terzo in 3:49, il quarto in 3:47 e al quinto è transitato in 19:06, ovvero tre secondi sotto lo split deldelsiglato settimana scorsa dal giapponese Toshikazu Yamanishi.Il fuoriclasse pugliese, che in questa località conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali a squadre nel 2018, ha continuato a viaggiare forte, anche se ha rallentato leggermente, mantenendo un 3:56 di media nei successivi cinque chilometri e a metà gara il cronometro recitava 38:45.