Bergamonews.it - Massimo Scandella eletto presidente del Bim

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo., assessore a Bilancio e Sport di Rovetta, è il nuovodel Bim (Consorzio Bim Lago di Como e fiumi Brembo e Serio)guiderà per i prossimi 5 anni il Bim affiancato dal nuovo consiglio direttivo composto da: Aldo Ruffini, sindaco di Carona; Manuel Locatelli, sindaco di Berbenno; Marco Milesi, delegato per la Bassa Val Brembana; e Anna Gusmini, delegata per la Bassa e Media Val Seriana. L’elezione si è svolta alla Casa del Giovane a Bergamo sabato 1° marzo.La lista che li proponeva ha ricevuto un voto plebiscitario, con 87 voti favorevoli e un astenuto., dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha illustrato il suo programma.Originario di Rovetta, 25 anni laureato in Economia Aziendale, già presente nel Consiglio Direttivo uscente,è attuale assessore a Bilancio e Sport del Comune di Rovetta, nella lista civica “Obiettivo Rovetta” con sindaco Mauro Marinoni.