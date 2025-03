Metropolitanmagazine.it - Marziale e la società dell’antica Roma raccontata attraverso i suoi epigrammi più ironici

Leggi su Metropolitanmagazine.it

«Qui non troverai né Centauri, né Gorgoni, né Arpie: la mia pagina ha il sapore dell’uomo». Lo scriveva Marco Valerioa proposito deicelebrie, in effetti, la definizione data dal poeta alla sua sta opera è del tutto corretta. I tratti della sua personalità sagace e ironica sono ben visibili in ogni verso, e raccontano,il filtro della sua intelligenza, ladellaimperiale e la sua vita personale.Le aspirazioni e le ambizioni che si scontrano con i limiti della vita da cliente, vissuta come una mortificazione, la satira nei confronti di questo o quel personaggio di spicco della comunità, bersaglio perfetto delle sue parole, la battuta fulminante (aprosdoketon o fulmen in clausula) a dare la stoccata finale e fatale.coglie la comicità che si cela dietro le situazioni reali, specialmente nei vizi e nei difetti umani; delinea, così, dei tipi ben precisi, dal finto ricco alla lussuriosa, fino al pervertito.