Martinez Inter, il portiere a caccia del quarto clean sheet! Nel mentre Sommer accelera il recupero…

di Redazione, ildel! Nelil recupero in vista dei prossimi impegni. I dettagliGara importantissima per la lotta Scudetto quella in programma oggi alle 18 allo stadio Maradona, che vedrà Napoli edgiocarsi gran parte del campionato in 90 minuti che tutta l’Italia attende impaziente. Protagonista del match sarà anche ilnerazzurro, Josep, ancora impegnato a difendere la porta della squadra di Inzaghi, alladi quello che sarebbe ildi fila da titolare. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport:VERSO NAPOLI– «prova adre i tempi del rientro – per lui è stato già realizzato un tutore ad hoc, obiettivo Atalanta -,oggi prova ad allungare la sua serie positiva: in tre partite con l’(due in Coppa Italia e una di campionato) lo spagnolo non ha ancora subito una rete.