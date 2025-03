Sport.quotidiano.net - Marsura torna nel tridente: ecco le scelte

Tecnico e squadra restano fortemente focalizzati sul prossimo incontro di Perugia che costituirà uno snodo importante per entrambe le contendenti. Cudini, come ben sappiamo, in queste ultime ore che dividono dalla trasferta umbra è chiamato a serrare i ranghi di un reparto difensivo in emergenza a causa delle svariate defezioni che si sono susseguite di recente. L’obiettivo ère a mantenere inviolata la porta dopo una lunga serie di gare in cui l’Ascoli è finita per subire sistematicamente gol. L’ultimo clean sheet resta quello ottenuto nella vittoria di Legnago (0-1) il 14 dicembre 2024. Al centro della retroguardia il ballottaggio riguarda il giovane Toma che si giocherà una maglia con Alagna che verrebbe adattato nel ruolo di centrale. Adjapong tornerà ad agire sulla corsia di destra, mentre sulla sinistra potrebbe essere D’Amore a scendere in campo dal primo minuto.