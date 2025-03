Sololaroma.it - Marsiglia-Nantes, il pronostico di Ligue 1: De Zerbi in scioltezza, si alla combo

La 24° giornata di1 ha aperto i battenti e ci sta regalando gol e spettacolo. Questo turno di campionato francese si concluderà domani 2 marzo, con il consueto posticipo delle 20:45. A far calare il sipario ci penseranno due squadre che stanno vivendo momenti di forma opposti, con i rispettivi obiettivi di classifica da raggiungere senza se e senza ma. Stiamo parlando del match tra, in programma al Velodrome. I padroni di casa sono ormai lontani dal PSG capolista ma vogliono confermarsi in zona Champions League, davanti ad una concorrenza che sta diventando sempre più spietata. Gli ospiti, invece, desiderano compiere un’impresa su un campo ostico per allontanarsi dalle ultime posizioni della graduatoria, sfuggendo al 16° posto che vorrebbe dire playout., probabili formazioni(3-4-2-1): Rulli; Murillo, Dedic, Kondogbia; Luis Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Merlin; Greenwood, Rabiot; Gouiri.