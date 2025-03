Inter-news.it - Marotta: «Campionato incerto. Lautaro Martinez, l’Inter gli crede!»

Alle ore 18.00 il fischio d’inizio dello scontro diretto tra Napoli e Inter. Prima dell’inizio della sfida Giuseppeviene intervistato da Dazn.INCERTEZZE – Giuseppenel pre partita di Napoli-Inter dichiara: «Fatica contro le big? Essere in una competizione importante come la Champions League è motivo di grande orgoglio per la storia del club e per la nazione che rappresentiamo. Ma non lo ritengo un motivo straordinario, dovrebbe essere qualcosa di ordinario. Mi dispiace per le altre squadre, Si abbassa il ranking quindi ci sono delle controindicazioni che creano dei danni. Quest’anno dagli scontri diretti non riusciamo ad ottenere il massimo fa parte delle statistiche. Ma dalmancano ancora dodici partite e non sono solo gli scontri diretti che determinano l’esito finale.