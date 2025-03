Ilgiorno.it - Marijuana da 80 cent al grammo a 10 euro

SONDRIOLa droga era chiamata in codice "Fazat", termine tunisino per alludere in modo generico allo stupefae e veniva venduta dai sodali, che utilizzavano pseudonimi per non rivelare l’identità. Hashish epassavano dal costare 80esimi alin Marocco, ai 4ala cui l’acquistavano i pusher che poi diventavano 10 da sborsare per l’acquirente finale.L’operazione è stata invece chiamata significativamente "Restart 2024", ripartenza 2024, perché ha preso avvio l’estate scorsa a pochi mesi di distanza dalla precedente chiamata "Aprés ski" in cui la Polizia di Stato di Sondrio eseguì 12 misure cautelari a Livigno, Torino e a Rimini nei confronti di un gruppo criminale che inondava di droga la Valtellina, in particolare l’Alta Valle dove la cocaina veniva venduta davanti a neonati e ordinata attraverso un latitante appartenente alla potente mafia albanese di Scutari.