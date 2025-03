It.insideover.com - Marco Tarchi: il “tramonto dell’Occidente” tra crisi, propaganda e realtà

, declino, sconfitta, eclissi, deriva, debolezza, stanchezza, ritirata, disfatta, decadenza. È ormai in atto un saccheggio del vocabolario da parte di giornalisti, accademici e politici per descrivere, in un clima emotivo che si avvicina sempre più ai toni di uno psicodramma collettivo, la situazione in cui – a detta di costoro – si troverebbero imbrigliati l’Occidente, i suoi valori e i suoi modelli, sia istituzionale che culturale. Mea culpa, dibattiti che assomigliano a sedute di autocoscienza e consulti per trovare un rimedio alla malattia e scongiurarne l’evoluzione in catastrofe si susseguono sui palcoscenici mediatici e su quelli intellettuali. Sembra passata un’intera epoca da quando, solo poco più di sei anni fa, sulle pagine di quotidiani, settimanali e riviste engagés, sfruttando l’occasione del centenario della pubblicazione del primo volume dell’Untergang des Abendlandes spengleriano, ci si faceva beffe delle fosche previsioni dell’eclettico pensatore prussiano, contrapponendo alla sua immagine deldi una Zivilisation spiritualmente inaridita ladi una Kultur trionfante ed in continua espansione, veleggiante, grazie soprattutto alla spinta dell’innovazione tecnologica, verso la definitiva conquista – economica, militare, ma soprattutto psicologica – dell’egemonia planetaria.