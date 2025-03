.com - Marco Liorni, video intervista Ora o mai più 2025: «Angelo persona cortese, si è scusato, incidente chiuso»

Leggi su .com

In attesa della finalissima (ri)ecco la nostra, conduttore della nuova edizione dello show Ora o mai più, in onda su Rai1In attesa della finalissima vi (ri)presentiamo la nostra, conduttore della nuova edizione dello show Rai Ora o mai più, al quale abbiamo chiesto anche se tra gli ospiti in una prossima puntata inviteràdei Ricchi e Poveri dopo “l’” di Capodanno.Ora o mai più: cast e uscitaCondotto da, con i coach Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli,Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf, Rettore e i concorrenti Matteo Amantia, Anonimo Italiano, Antonella Bucci, Carlotta, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Pago, Valerio Scanu, Ora o mai più è in onda dall’11 gennaio su Rai1.