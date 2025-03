Marcia | Stano settimo in Cina Fortunato undicesimo ma con il personale

Leggi su Sportface.it

Due azzurri giù dal podio ma non lontani dai migliori nella 20 km didi Taicang, in, che si è tenuta nella notte italiana tra venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo. L’italiano di punta Massimoha chiuso in settima posizione con un tempo di 1h18:28, mentre Francesco, pugliese come l’oro di Tokyo, èma con la soddisfazione di aver centrato il primatoin 1h18:49.Nei primi dieci chilometri,si è portato subito in testa e con un passo deciso e roboante ha tenuto un ritmo altissimo (nei primi cinque era addirittura in linea con l’attuale record del mondo), poi però nella seconda parte della gara ha pagato lo sforzo iniziale ed è stato costretto a cedere alcune posizioni nel finale, finendo poi in settima piazza. Atteggiamento non conservativo che non ha pagato per il pugliese detentore del record europeo su questa distanza, ma che ha fatto emergere la consapevolezza di essere in un buono stato di forma nella stessa località in cui, nel 2018, ottenne la prima grande medaglia della sua carriera con il bronzo nei Mondiali a squadre.