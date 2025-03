Ilfattoquotidiano.it - Marcell Jacobs: “Quando vinci c’è sempre qualcuno che storce il naso, guardate cosa è successo a Sinner”

hanno in comunee Jannik? Le vittorie, certo, ma anche due grossi casi mediatici che si sono abbattuti su di loro. L’altoatesino ha risolto la questione Clostebol con un accordo con la Wada che ha stabilito la sospensione del tennista per 3 mesi. Nelle ultime settimane, invece, è emerso che Giacomo Tortu, fratello di Filippo (oro alle Olimpiadi di Tokyo in staffetta insieme a), è al centro di un’indagine con l’accusa di spionaggio ai danni dello stesso, come rivelato dal Fatto Quotidiano, in quanto ha chiesto informazioni su analisi del sangue, telefonate e chat con lo staff dell’atleta sospettando avesse fatto uso di sostanze proibite.“Che io abbia vinto i 100 metri alle Olimpiadi ha dato un po’ fastidio, anche se non ero un perfetto sconosciuto. E sicuramente le mie vittorie hanno creato dei malumori, daho cominciato a vincere Giacomo Tortu è cambiato“, ha dettoin un’intervista concessa a Repubblica.