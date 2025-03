Oasport.it - Marc Marquez soddisfatto: “Mi sento bene con la moto, sarà importante partire bene”

ha centrato la sua prima pole-position da pilota ufficiale Ducati. Lo spagnolo ha confermato i pronostici della vigilia ed è stato il migliore del time-attack nel primo appuntamento del Mondiale 2025 diGP. Sul circuito di Buriram, in Thailandia, l’asso nativo di Cervera ha fermato i cronometri sul tempo di 1:28.782 a precedere il fratello Alex (Ducati Gresini) di 0.146 e il compagno di squadra, Francesco Bagnaia, di 0.173.“Micon lae mi trovocon la squadra, avendo l’opportunità di scegliere cosa sia meglio per me“, le prime parole diai microfoni di Sky Sport. “Sono contento di questa pole-position, ma ora concentrazione massima per la Sprint Race e la gara di domani. Mi fa piacere condividere la prima fila con mio fratello e il mio compagno di squadra“, ha aggiunto il campione iberico.