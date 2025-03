Oasport.it - Marc Marquez rilancia: “Tutto perfetto e ho potuto anche gestire. Domani l’obiettivo è vincere ancora”

Leggi su Oasport.it

È iniziato nel segno diquesto Mondiale 2025 di MotoGP. La Sprint Race dell’anno è stata conquistata dall’asso iberico, in sella alla Ducati ufficiale. Dopo aver conquistato la pole-position, il fuoriclasse nativo di Cervera si è reso protagonista di una prova di grande rilievo, partendo bene e creando un margine di sicurezza nei confronti della concorrenza.Lo si era compreso fin dalle prove libere cheavesse qualcosa in più e l’ha dimostrato nel corso di questa Sprint. Di sicuro, sorprendente la prestazione di Alex, in grado di tenere un ritmo convincente e di finire alle spalle del fratello. Terzo un Pecco Bagnaia che ha fatto di necessità virtù.“Fino a questo momento è stato. Riesco ad andare in pista e trovarmi costantemente bene con la moto.