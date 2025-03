Terzotemponapoli.com - Marc Marquez conquista subito la pole in sella alla Ducati

fa sua la primaposition della stagione di MotoGP. Il 32enne pilota spagnolo, sei volte campione del mondo nella classe regina, per la prima volta inufficiale, partirà davanti a tutti nel Gran Premio della Thailandia che apre la stagione del motomondiale. Condividerà la prima fila col fratello minore Alex, su-Gresini, e col compagno di squadra Francesco Bagnaia. 67esimaposition in carriera perche manca di 82 millesimi l’appuntamento con il record della pista che resta di Bagnaia. Prima fila tuttacon Alexe Pecco in seconda e terza posizione. Jack Miller apre la seconda fila davanti a un fantastico Ai Ogura, poi sesto Morbidelli. Pedro Acosta, settimo, domani salirà in seconda fila per effetto dell’arretramento di Morbidelli.