Maratona Roma-Ostia, potenziato il servizio della linea Metromare

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 febbraio 2025 – In occasioneildi trasportoMetre saràper garantire una maggiore efficienza e un miglior supporto alla mobilità dei partecipanti e degli spettatori. Per integrare l’offerta ferroviaria, Cotral, in accordo con la Regione Lazio, ha previsto l’attivazione di tre treni straordinari in partenza dalla stazione di Cristoforo Colombo nei seguenti orari: 11:40, 13:08, 14:36.Inoltre, per agevolare gli spostamenti lungo il percorsomanifestazione, Cotral ha predisposto sei autobus di riserva calda presso la stazione di Cristoforo Colombo, pronti a intervenire per garantire la fluidità del.“In vistaabbiamo chiesto la disponibilità a Cotral per rafforzare ildi trasporto pubblico versoin modo da favorire le migliaia di partecipanti che dovranno recarsi ade poi rientrare verso la Capitale.